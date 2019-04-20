北市中山警分局中二所接獲可靠線報，指平日擁槍自重的39歲陳姓男子，竟高調攜槍到酒店徹夜飲酒狂歡，即派員展開蒐證監控，在陳投宿的旅館內將還在呼呼大睡的陳男制伏逮捕，查獲2把改造手槍、子彈11顆。

陳男供稱，槍支是朋友用來還債的抵押品，平常就隨身攜帶在身上當防身用，沒想到因為自己的高調炫耀擁有槍械，引起警方注意。全案詢後，將陳男依槍砲罪嫌送辦。

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(中時 )