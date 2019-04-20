男子攜雙槍酒店狂歡 警獲報至旅館逮人 14:392019/04/20 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方在旅館將陳男逮捕到案，起獲2把改造手槍。(林郁平翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山警分局中二所接獲可靠線報，指平日擁槍自重的39歲陳姓男子，竟高調攜槍到酒店徹夜飲酒狂歡，即派員展開蒐證監控，在陳投宿的旅館內將還在呼呼大睡的陳男制伏逮捕，查獲2把改造手槍、子彈11顆。 陳男供稱，槍支是朋友用來還債的抵押品，平常就隨身攜帶在身上當防身用，沒想到因為自己的高調炫耀擁有槍械，引起警方注意。全案詢後，將陳男依槍砲罪嫌送辦。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #旅館 #狂歡 #男子 #酒店 #抵押品 也許您會感興趣 推薦閱讀 老公車禍慘死 女星現場一看：小三沒穿褲卡他腿中間 11:322019/04/16 全台最美20大飯店出爐 獲獎飯店祭好康下殺73折 11:522019/04/16 9旬翁暗夜外出水摔倒 警及時尋獲助脫困 16:382019/04/16 墾丁泊逸渡假酒店法拍喊停 釐清產權歸屬 18:012019/04/17 郭台銘參選總統 概念股狂歡 04:092019/04/18 中山一派出所長包庇酒店 涉圖利被訴 09:592019/04/18 蘇揆肯定侯友宜鐵腕拆無照旅館 14:322019/04/18 中和摩鐵傳雙屍命案 離婚夫妻燒炭亡 15:322019/04/18 士林萬麗酒店 住房、海陸饗宴慶佳節 04:092019/04/19 昌鑫艾菲爾 包租代管的法式酒店式寓所 04:092019/04/19 社會熱門新聞 高中情侶摩鐵開房 驚見主任偷吃女師 - 社會 洗車驚見露「葫蘆腰」辣妹 網暴動：流鼻血了 - 社會 鬼父劣母性侵子女 妹妹長大也要… - 社會 分手砲女上男下 男命根遭故意折斷 - 社會 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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