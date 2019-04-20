許志安（安仔）和鄭秀文5年婚姻最近因男方偷吃亮紅燈，在鄭秀文表示將原諒丈夫後，原以為事件將落幕，今(20日)小三港姐黃心穎的男性好友梁裕恆發文替她緩頰，稱黃心穎「只是愛錯人」，又爆許志安承諾會離婚，使梁裕恆反被網友罵翻，稍早他接受電訪，強調說出的每個字都出自良心，他無意趁機「搏上位」，指若要藉此出名的話，自己去旺角裸奔比較快。

男星梁裕恆今凌晨貼出和黃心穎合照，爆料：「那個男人告訴她會離婚，她才願意跟他一起」，又說黃心穎只是追求愛情找錯了人，但罪不致死。稍早《東網》訪問梁裕恆，他強調自己只是說出知道的事實，讓眾人看到另一個角度，「我沒說當事人沒錯，當事人是有錯，但不是影片中看到的勾引或主動，明顯兩人關係並非從那天開始。」

梁裕恆有感而發說：「今天的香港非常恐怖」，他不是想靠說這些話搏出名，在發文的時候自己就預料到會被攻擊，但仍決定說出自己的良心話，希望社會大眾能用比較公道的角度看這件事，「如果要靠這樣上位，我情願在旺角裸奔，這事件對我一點好處都沒有。」

媒體再求證無綫高層樂易玲，問她是否聽說黃心穎透露愛上有婦之夫？她回應：「神經病！這人炒新聞，絕對不信」。

(中時電子報)