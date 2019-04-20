蔡英文總統（左二）走訪桃園龍潭分局，關心警察換穿新制服後的心得。

全台警察18日全面換新裝，新制服俐落帥氣，蔡英文總統也關心警察反應，近日走訪各警局了解警察心聲，20日蔡英文出席桃園龍潭「鍾肇政文學生活園區」開幕典禮，行程期間之餘由桃園市長鄭文燦及市政府警察局長陳國進陪同至龍潭警分局慰勉員警維護治安辛勞。

蔡英文表示，她擔任總統後，每隔一段時間就會拜訪不同的警察機關，與基層警察聊天，了解他們的想法，其中制服的問題經常被提出來，警察同仁們反應舊款制服已使用超過30年了，雖然有特定的時代意義，但確實不夠舒適，也有點跟不上現在的勤務需求，所以她交代警政署務必全面更換制服，設計出真正符合需求的新制服。

「專業、俐落將是台灣警察嶄新的形象。」蔡英文走訪龍潭分局時，對現場穿著新式制服的龍潭分局長蕭欽杰及基層員警們逐一握手關心勉勵，蔡英文表示，使用32年之久的淡紫白色警察制服走入歷史，全台警察全面換上藏青色新裝，現今這套新制服好看又實用。蔡英文叮嚀警察同仁應秉持依法行政，積極為民服務之精神，全力維護社會治安工作。

(中時 )