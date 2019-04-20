北市消防局第二救災救護大隊與松山慈惠堂及大安、信義、南港、松山區公所，20日在松山慈惠堂廣場舉辦「萬人淨山健行暨社區防災園遊會」，邀請社區民眾共同參與，市長柯文哲也到場宣導，希望能喚起民眾環保意識，並獲得最新且正確防災知識及技能。

消防局統計，北市去年住宅火災共計發生1236件，其中35件有人員傷亡，並造成14死40傷，為提醒民眾對火災的重視及預防，特別規劃視訊119、全民守護者、台北市行動防災等APP應用程式下載、居家安全宣導、廚房用火安全及防火宣導車，讓民眾透過寓教於樂的各項關卡汲取正確防災觀念，面對突如其來的災變，才有萬全的準備，做出正確的應變作為。

消防局表示，每一位民眾家中應裝設「住宅用火災警報器」或「火警自動警報設備」，火災發生初期偵測火災，更能及時提醒熟睡的民眾，以爭取更多應變及避難逃生時間，松山慈惠堂歷年來已慷慨解囊捐贈北市3萬只。而北市迄今年3月底為止，因裝置住宅用火災警報器成功動作示警，避免人命傷亡的案例已有275件。

(中時 )