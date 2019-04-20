影》恰恰本季首轟！經典恰式打法生涯第191轟 14:442019/04/20 中時電子報 鄧心瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 恰恰本季首轟，也是生涯第191號全壘打。（中信兄弟提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 20日中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行雙重賽，今年即將退休的中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔，在1局上半首打席就轟出右外野方向陽春炮，經典恰式打法是他生涯第191號全壘打，離生涯兩百轟只剩9支。 彭政閔今天先發第3棒擔任指定打擊，對上統一獅投手施子謙，2人出局時敲出本季首轟，也讓現場球迷振奮不已，同時這也是生涯第191號全壘打及第1969安，距離退休前2000安、200轟的目標，只差31安、9轟，值得一拚。 恰恰打出本季首轟後露出笑容。（中信兄弟提供） (中時電子報) #退休 #全壘打 #恰恰 也許您會感興趣 推薦閱讀 「好享退」全民退休投資專案 4月底前送「好享禮」 19:522019/04/16 基富通好享退 報名人數突破2萬 04:102019/04/17 退休基金挹注 15檔台股基金漲逾20％ 04:102019/04/17 「好享退」退休投資專案4月底前報名送好禮 04:102019/04/17 影》蘇智傑關鍵超前轟 統一獅逆轉勝桃猿 23:222019/04/17 鴻海：隨郭董生涯規畫 依規定更新訊息 10:352019/04/18 影》生涯百轟是逆轉滿貫 賈登納助洋基撕破紅襪 14:002019/04/18 影》本季最久戰！陳俊秀逆轉轟氣走統一獅 23:292019/04/18 退休金準備需求增 目標日期基金搶市 04:092019/04/19 退休理財術－退休無後顧之憂 醫療帳戶至少存700萬 04:102019/04/20 體育熱門新聞 SBL》傻眼！彰化體育館封路 球迷難進場 - 體育 MLB》派卓亞玩完了？紅襪球迷擔憂 - 體育 NBA》自打嘴巴？聯盟取消KD技術犯規 - 體育 MLB》沙胖摘首勝 洋基考慮投手C計畫 - 體育 NBA》沒灰心！林書豪跨海替小弟加油 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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