20日中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行雙重賽，今年即將退休的中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔，在1局上半首打席就轟出右外野方向陽春炮，經典恰式打法是他生涯第191號全壘打，離生涯兩百轟只剩9支。

彭政閔今天先發第3棒擔任指定打擊，對上統一獅投手施子謙，2人出局時敲出本季首轟，也讓現場球迷振奮不已，同時這也是生涯第191號全壘打及第1969安，距離退休前2000安、200轟的目標，只差31安、9轟，值得一拚。

恰恰打出本季首轟後露出笑容。（中信兄弟提供）

(中時電子報)