屏東縣是香蕉、鳳梨、蓮霧等農產品主要產區，為解決當地農民假日配送問題，農委會協同中華郵政擴大假日常溫配送農產品，透過郵政廣泛配送體系，協助小農自產直銷，縮短生產者與消費者距離，以「鮮採直送」方式推廣，讓消費者不受假日限制，收到來自產地直送的農特產品。

農糧署表示，為使國人每日可享用產地直送的當季蔬果，鼓勵民眾吃在地、食當季，多利用宅配選購當季蔬果。農委會與中華郵政今（20）日在屏東郵局郵務股舉辦「農委會與中華郵政攜手啟動擴大假日收寄農產品」記者會，優先在麟洛、潮州試辦3個月，不分平假日均可協助農友配送農產品，更提供假日特惠專案，讓消費者每日都有機會收到品質最好的蔬果。

農糧署說，屏東在地小農生產的優質農產品，品項多元、營養豐富，包含香蕉、鳳梨、蓮霧、雨來菇、蜜棗、紅龍果、檸檬、芭樂等，均可透過中華郵政假日配送系統寄送到全國各地。

(中時 )