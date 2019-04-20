（車庫娛樂提供）

改編自志駕晃「2016這本推理小說了不起！」大獎最終候補同名作品《原本以為只是手機掉了》，由《七夜怪談》導演中田秀夫執導，日本國寶級美女北川景子、《大叔的愛》田中圭領銜主演。《原本以為只是手機掉了》故事敘述因為男友富田（田中圭飾）掉了手機，導致女友麻美（北川景子 飾）的個資在網路上曝光，甚至意外捲入一起連續殺人案。

《原本以為手機掉了》不僅令日本觀眾觀影後產生極大的共鳴，日前在樂聲影城舉辦「學生限定特映場」後，許多學生觀影後紛紛表示「絕對不能讓手機離開身邊，掉手機比掉錢包還可怕啊！」「以為只是一般的懸疑劇，但內容太令人有共鳴了，好像會馬上發生在自己身上」「看完電影決定定期更換手機密碼了」「離開影廳後，慶幸手機還在我手上」也有觀眾表示電影才看開頭15分，竟不知不覺手機握緊緊。

影評「膝關節」表示：「最近的日本片名，會讓你有點想笑，有點好奇。最讓我期待的，莫過於《原本以為只是手機掉了》。強烈推薦要看。這戲完全講出現代人手機完全是一個大祕密，如果你已經習慣中國式的宰制，那你看這部片會嚇到尿滴出來。你可能完全不知道你可以這樣被操控被透視。」

人氣粉絲專頁「哈日劇」版主則說：「看完《原本以為只是手機掉了》的感想只有一個…請務必顧好自己的手機！真的是很警世的一部電影，第一次看到演員入戲到連身上都起雞皮疙瘩，沒錯我就是在說北川景子，請大家矚目北川身上的雞皮疙瘩。」《原本以為只是手機掉了》已在台上映。

(時報周刊)