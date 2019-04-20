大陸資深民運人士王希哲等人，因被綠媒扣上武統宣講團，入台遭拒，包括王希哲、郭岩華、馮勝平等三人19日表示，他們身為華裔美國學者，盼望以美國公民身分，希望美國在台協會對此事給予瞭解和關注。

中華發展戰略所主任郭岩華、大陸民運人士王希哲、來自美國普林斯頓大學的自由學者馮勝平等三人，20日發表公開聲明表示，「我們是本著對台海和平前景的關心，計畫赴台與台灣各界（而決不是與特定意見一方）作自由的學術、思想交流的。卻驚訝獲悉臺灣的＂大陸委員會＂完全莫須有地相信和擴展謠言，把從來未主張武統的我們說是什麼『武統宣講團』，宣佈我們不受歡迎，將拒絕我們入境台灣。」

聲明表示，「台灣的『中華民國』，是崇尙自由民主價值的。我們對台灣『大陸委員會』的說法和做法不能理解。我們以美國公民的身份，希望美國在台協會對此事給予瞭解和關注。」

王希哲也透露，三人原訂赴台的演講題目，分別為：王希哲談怎樣三民主義和平統一中國？郭岩華談從台灣大選的形勢看兩岸和平的新模式，馮勝平講中美博弈的前景下台灣可能的命運。

王希哲說，蔡政府的作法是項莊舞劍，「打擊的主要不是我們，是企圖把安排我們講座的單位通通汙名化，打擊他們，妄圖壓迫臺灣統派的言論自由，使他們不再敢講話，不敢伸張正義，不敢站出捍衛臺灣自由民主的真正價值」，實行法西斯綠色恐怖，綠營專政。他盼望三人的美國身分，能讓美國在台協會正視此事。

(旺報 )