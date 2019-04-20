前行政院長賴清德。(圖／本報資料照)

2020總統大選，藍綠初選都陷膠著，有網友好心列出各有意角逐的政治人物星座和生肖，並發文說，像她就不會投給賴清德跟郭台銘，因為他們是最剛愎自用的天秤男。文章一出，立刻引起網友熱議。

有網友在臉書發文說，「我決定要來做一件很閒的事，就是把這次想選、可能選總統的人的星座、生肖列出來」，並說，「一定會有人用得到的，像我就不會投給賴清德跟郭台銘，因為他們是最剛愎自用的天秤男。對，我就是偏激」。最後她還說，好多人犯太歲。

網友在臉書發文。翻攝網友臉書

她列出這次想選、可能選總統的人的星座，如下:蔡英文處女座（猴）；賴清德 天秤座（豬）；韓國瑜雙子座（雞）；王金平雙魚座（蛇）；朱立倫雙子座（牛）；吳敦義水瓶座（豬）；郭台銘天秤座（虎）；柯文哲獅子座（豬）；宋楚瑜雙魚座（馬）；張善政巨蟹座（馬）。

文章一出，引起網友熱議，紛留言說，「天秤座中槍」、「沒有身份證字號？」、「星座就算了，生肖也有什麼刻板印象嗎？」、「剛愎自用的天秤男，我大笑」還有網友說，「原來王金平屬蛇」、「妳這樣的拒投很可以」。

(中時電子報)