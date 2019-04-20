江宏傑身上的Emporio Armani Logo Mania上衣9800元。（華研提供）

桌球選手江宏傑受邀出席義大利時裝精品Emporio Armani東京青山店的「Eagle Arcade」系列活動，江宏傑打扮帥氣，不僅在表參道街頭引起路人搶拍還造成店內不小騷動。專心於桌球比賽的江宏傑，2018年出席DOUCHANGLEE在台北的發布的春夏大秀，上回的看秀初體驗讓江宏傑打開眼界，這次受邀出席日本Emporio Armani活動，讓江宏傑首次出征日本時尚派對備感新鮮。

Emporio Armani「Eagle Arcade」系列新商品選在東京表參道的青山店做全球發布會，日後將在日本5家店面以快閃的方式登場。江宏傑為這場活動換上兩套Emporio Armani的服裝，江宏傑說：「這次特別挑了米色的西裝外套、搭配白色的褲子，希望能夠呈現很明亮的感覺。」表示自己的個性活潑，再加上希望能展現春夏的輕快氣息，特別選擇明朗的顏色。

另一套運動風的打扮，江宏傑選擇白色為基底的立挺外套再搭配黑長褲：「這是我平常最喜歡的穿衣風格，有設計感又低調。」談起對於衣服造型的想法，他笑說常常從老婆福原愛身上學習資訊、兩人更會談及未來：「我們的夢想之一就是設計自己專屬品牌，雖然現在感覺還很遙遠，但希望持續努力。」

江宏傑不免也被問到妻子「小愛」生下第二胎兒子的心情，表示：「感覺責任更重大，希望自己在各種角色上都能稱職。」

江宏傑目前效力日本桌球職業聯賽T League的沖繩ASTEEDA隊，本次以ASTEEDA桌球選手身份受邀參Emporio Armani的活動，江宏傑還與日本知名足球選手槙野智章相見歡，兩人在店內特別設立的「Eagle Arcade」扭蛋機前合照，彼此都稱讚對方帥氣有勁。

(中時 )