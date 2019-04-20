一起抓害蟲！為了防止環境遭人為破壞、汙染，新竹市政府4月22日起，將在各區公所共舉辦3場「環保公害案件通報聯繫說明會」，邀請相關單位與會，避免違規棄置廢棄物的環保公害事件一再發生，共同守護家園、環境。

新竹市環保局長江盛任表示，說明會將邀請台灣新竹地方檢察署檢察官許大偉到場，說明新竹地區檢警環評台運作方式及成效，環保局則說明公害汙染案件標準通報流程、相關環保法規。

2017年「檢警環平台」成立後，已陸續查獲多起非法棄置案件，例如頭前溪非法棄置的廢液桶、舊社大橋下排洩水泥、舊社大橋下非法露燃廢棄物木板、海水川溪污染等，均依相關環保法規辦理，並移請檢警調等機關偵辦。

「環保公害案件通報聯繫說明會」4月22日在香山區公所、5月15日在北區區公所、6月19日在東區區公所舉辦，邀請警方、區公所、里長、社區發展協會、環保志工等相關團體、人士共同參與。

江盛任也表示，環保局在平日例行稽查之外，假日、夜間也會突擊查核可疑汙染源，警告不肖業者勿心存僥倖，如有汙染事件絕不寬貸。環保局也呼籲民眾加入守護家園、環境的行列，若有發現廢棄物棄置、露天燃燒、水質汙染等狀況，可撥打免費公害陳情專線0800-066666或0800-351855檢舉。

(中時 )