至善高中餐飲科學生期末成果展移師仁和國中舉辦。（邱立雅翻攝）

至善高中餐飲科學生展現學習成果，提供200人份美食佳餚給鄰近國中。（邱立雅翻攝）

至善高中餐飲科學生為將學習成果回饋社區，在仁和國中20日舉辦的親師日，舉行期末科展「美食嘉年華」，提供近200人份多國料理，其中包含，各式米食麵類、炸物、蔬食、烘焙甜點以及飲料調製，將平日所學的各式烹調和專業技能，完美呈現。

教育部推行的「十二年國民基本教育」的願景為「因材施教，適性揚才」，除此之外，更強調「就近入學」，讓學生有更多時間培養自己的專長與興趣。至善高中家長會為鼓勵學生將學習成果回饋社區，特別出資鼓勵支持，將餐飲科的期末科展，移師巡迴到各個鄰近學校呈現，讓學生們回到自己鄰近的母校，在過去的師長和學弟妹們前，展現學習成效。

餐飲科主任楊雅惠主任表示，過去就多次科展結合社區各式活動，讓社區的民眾能一同分享學生們在校的學習成就，因就近入學的關係，大多數學生能夠藉由科展返回母校服務學習，都非常期待且興奮，而學生透過在校外的呈現，更能在學習成就上增加自信和榮譽心，也同時會對社區進而產生多一份認同感。

至善高中校長劉世嬌特別感謝家長會，對於這次活動的認同、支持和參與，齊心為學生們打造學習表現的舞台，未來也將規畫結合鄰近國小、國中學校的各式活動，同步到社區感受學子們努力和成果。

(中時 )