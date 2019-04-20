義甲「斑馬軍團」尤文圖斯在歐冠8強遭阿賈克斯淘汰，葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）個人的歐冠4連霸美夢也宣告破碎。義大利媒體披露失望的C羅可能想尋找新東家，尤文教頭阿萊格利（Massimiliano Allegri）則在記者會上否認。

「羅納多很平靜，也跟我們所有人一樣，因為歐冠出局而沮喪，感覺我們有機會拿冠軍，但足球比賽就是有喜有悲，」阿萊格利說：「他的表現很好，明天也會出賽。他是尤文圖斯的未來，是一位了不起的球員，下一季也會有傑出表現。」

34歲的C羅去年幫助皇馬完成歐冠3連霸，但上季皇馬沒有實現加薪承諾，C羅在俄羅斯世足賽後轉會至尤文，希望幫助這支義甲豪門問鼎暌違22年的歐冠金盃。豈料在前東家皇馬16強出局後，尤文於8強也被阿賈克斯淘汰。

C羅的失望可以理解，畢竟尤文從歐冠16強淘汰賽起，4戰進5球全部都拜C羅所賜，包括16強第2回合對馬德里競技上演「帽子戲法」，還有對阿賈克斯主客場各進1球，完全沒有其他隊友能分擔進球責任，讓C羅感到孤掌難鳴。

「當然我早就說過，C羅加盟不保證我們就能贏得歐冠，足球不是一門科學，」阿萊格利說：「看看巴塞隆納，儘管擁有梅西（Lionel Messi），他們還是相隔4年才回到歐冠4強，足球是由很多元素所組成的。」

阿萊格利強調，即使歐冠失利，但只要能夠贏得義甲冠軍，尤文還是有個成功的賽季。尤文在義甲還剩6輪的情況下，領先老二拿坡里多達17分，本周末對佛倫提那只要不輸，就能達成空前的義甲8連霸。

然而，尤文獨霸義甲已經不是新聞，8連霸也不是C羅披上斑馬戰袍的主要目標。今年夏天尤文能有多大程度的補強，讓C羅覺得有機會衝擊歐冠金盃，才是穩住這位葡萄牙巨星的關鍵。畢竟以他的年紀，已經沒有多少時間可以虛擲了。

(中時電子報)