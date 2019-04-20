新北市蘆洲國中學生鐘子雅以祖父擔任「接骨師」的職業作為族譜主題，製作一具骨頭人並取骨的諧音「GOOD」，希望全家可以愈來愈「GOOD」。（張立勳翻攝）

台北市文獻館舉辦的「創意族譜設計比賽」20日公布優勝作品，有學童把族譜做成大型月餅，滿滿內餡象徵一家人聚在一起，也有新北市鶯歌的學生以陶瓷為發想，陶壺茶水流入杯中，表示代代相傳的血脈，更傳承老祖宗的智慧與勇氣，所有得獎作品即日起至6月9日在西本願寺展出。

今年競賽共收到181件作品，來自新竹以北各縣市27所學校中小學生創作，經評審選出92件優秀得獎作品，今早舉辦頒獎暨開幕典禮。

文獻館長詹素貞表示，推動創意族譜15年來，族譜愈來愈受到學校、家長重視，以往僅限大姓家族男性能修譜，如今一般民眾、原住民、新住民等各族群，都可加入創意族譜行列。

她說，學生透過比賽，為傳統族譜賦予新風貌，許多小朋友發揮創意製作美麗族譜，了解家族歷史外，也能進而愛惜生長土地的文化。

今年比賽立體類獲得特優獎的靜心國小學生周勤勛，以大型月餅呈現族譜，加入許多烘焙原料，滿滿內餡就像是一家人凝聚在一起；東園國小學生林芊宥，則將家族成員事蹟放在扭蛋機裡，每扭轉一下，就誕生一顆奇蹟蛋，象徵家族的一個個奇蹟。

新北市蘆洲國中學生鐘子雅，以祖父擔任「接骨師」的職業作為族譜主題，製作一具骨頭人，並取骨的諧音「GOOD」，希望全家可以愈來愈「GOOD」。

此外，平面類獲得特優獎的東園國小學童陳思睿，以農場做為家的象徵，勞苦功高的爺爺、奶奶、外公、外婆是公雞與母雞，辛苦孵育出一家人，全家互相照顧，一代傳一代，生生不息。

新北市鶯歌國小學童楊詠晴陶把「茶席文化」做為主軸，作品的陶壺茶水流入茶杯中，除象徵楊家代代相傳的血脈，更傳承老祖宗智慧與勇氣；北市螢橋國中學生郝主兒因家族長輩們來自不同的地方，最終落腳於台灣，故以「融合生根」為主題，並以台灣地理樣貌及包容性為創作背景，表現具有特色又能融合的家族血脈。

(中時 )