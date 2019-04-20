學者賴岳謙上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

學者賴岳謙上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」橫掃海內外，無數藍營支持者對徵召寄予厚望，鴻海集團董事長郭台銘卻突投下「媽祖託夢」參選震撼彈，讓局勢陷入膠著。外界有聲音將矛頭指向前總統馬英九、前台北市長郝龍斌等人，知名學者賴岳謙直接開嗆：「馬英九你夠老了！你也69歲了，可以退下來了！」

賴岳謙在節目《新聞深喉嚨》表示：「我們難過的地方是在於說，九合一選舉的時候，我想全台灣都有共識，不管是藍營的中間選民或是綠營的，其實都有一個共識，都認定說這次民進黨的大敗，其實國民黨的大勝是『一人救全黨』。

更語重心長道：「我們難過的地方是在於，一個對黨有貢獻的人，黨中央的這些老人們，要這樣子去卡他、要這樣子去處理他！坦白說我們內心裡面……我的內心裡面是覺得很不捨！」

不僅如此，賴岳謙火力全開重砲抨擊：「就是說馬英九你夠老了！你也69歲了，可以退下來了！也就是說這些老人們，其實都可以退下來，讓國民黨的中生代！你看看民進黨多年輕！就讓國民黨的中生代，他們有機會來主導一個政黨，你們退到二線裡面，那麼去看一看、給他一點點意見就好，不要再跳到第一線！」

賴岳謙指出：「我覺得用這樣的一種權力鬥爭的方法，去鬥一個對於國民黨有貢獻的一個草根性的人，我把他稱之為『政治暴發戶』。那麼一個政治暴發戶，那麼短的時間內，突然間擁有這一切，你們覺得不舒服！我覺得你們覺得不舒服，是你的事情！可是問題是廣大的台灣……」

話說至此，媒體人陳揮文插嘴道：「可是我們覺得很舒服啊！」

賴岳謙回道：「對！問題是廣大的台灣的，就是不管是藍營的基層、中間選民的基層，內心裡面其實是高興的！是開心的！那怎麼你們黨中央的這些老人，跟下面的這麼不接地氣？還要搞這個權力鬥爭，這樣去處理一個對黨有貢獻的人？坦白說我們是在旁邊看，看了是不忍心！」

(中時電子報)