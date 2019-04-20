邰智源主持網路實境節目《木曜四超玩》，日前他連續兩天化身菜鳥記者，到三立新聞部實習並外出採訪，沒想到報到當天剛好遇到6.1級大地震，臨時與學姊一起前往長安東路傾斜的大樓現場採訪，過程中竟會詞窮到出現太多語助詞外，而第一天實習除了要採訪外，還要寫稿、配音，讓他緊張到頻問學姊：「有沒有新人做的第一則新聞就被打槍的？」學姊笑說：「至少你第一天沒哭著跑走，你是奇蹟老人！」

邰智源這回體驗當新聞人，就是期望可坐上主播檯，而當晚要與主播廖芳潔同框挑戰新聞播報，他更是一早就參與編輯會議，連主播廖芳潔都難得緊張好幾天，她說：「這工作對邰哥來說應該是游刃有餘，我比較緊張，因為知道他滿腹經書，要我去指導他，反而是我心臟要跳出來。」

而邰智源為了坐上主播台特地換上西裝，但擔心會凸槌，最關心卻是有無讀稿機，因為完全不同於以往在台上的演出，編輯還給了邰智源四條新聞播報，觀眾們看後都表示「真的是厲害，他什麼場面都Hold的住。」讓邰智源忍不住說這是人生最緊張的一次，這次經驗更大呼「快粉碎了！」下了主播台還直言沒法投身主播與記者的行業，若加入後細胞應該很快就會死光。他也說，體驗那麼多職業，就是柯P一日幕僚跟一日記者最辛苦，因為一整天都無飯可吃！

(中時 )