紅襪二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)這次掛10天傷兵，雖然只是「膝蓋不適」而非受傷，但他去年也整季報銷，球迷擔心他很難回復身手了。美媒NBC體育甚至大膽斷言「派卓亞玩完了」。這是明擺著的，派卓亞去年3場打擊率0.091，今年6場打擊率0.100，如果是別人打出這種成績早被下放了。

派卓亞是紅襪的偉大人物，生涯14年沒有轉過隊，是球團精神指標，日後注定高掛退休背號。紅襪還不能放棄派卓亞，但是高層對他的期待可能不切實際。依據高層計畫，派卓亞回歸之後至少要能扛下單季125場比賽，所以他們今年沒再找全職二壘手。

林子偉前年出賽25場、去年出賽37場，他幫忙球隊度過了沒有派卓亞的球季，紅襪最後發冠軍戒和獎金時也都沒忘了林子偉，還讓他出席冠軍戒儀式。派卓亞率領紅襪奪下2007與2013兩冠，不過2018這冠，林子偉的貢獻可能比他還大。

NBC體育的專欄表示球迷也不必太難過，今年8月派卓亞就滿36歲，他的膝蓋軟骨移植也不是普通的手術，球迷可以先做好心理準備。至少在2007-13年之間，派卓亞留給紅襪球迷無數美好回憶，他與紅襪在2013年簽下了遠低於身價的8年1.1億美元續約，證明他對紅襪的熱愛與忠誠。

派卓亞的合約持續到2021年。

(中時電子報)