屏東第一鮪拍最終以每公斤8800元創下歷史新高紀錄，總價為181萬2800元，由「裕毛屋生鮮超市」得標。（林和生攝）

「8800元、第3聲」，成交！屏東第一鮪拍賣20日上午在東港魚市場熱鬧展開，由琉球籍漁船滿大豐2號捕獲的黑鮪，在屏東縣長潘孟安擔任主拍官的鼓吹加持下，喊出每公斤8800元的歷史新高紀錄，總價為181萬2800元，得標者是來自中部的「裕毛屋生鮮超市」。

捕獲第一鮪的滿船船長洪百鋐在拍賣儀式前，將船隻緩緩駛入東港漁港，岸邊鞭炮聲震耳欲聾，眾所矚目的黑鮪從船艙吊起，現場響起如雷掌聲，經測量總重206.2公斤，身長209公分，眾人直呼：「真的好大一尾！」

有了第一鮪光環加持，黑鮪魚從岸邊運往拍賣台，吸引不少民眾爭睹，拍賣會現場由潘孟安主持，從3000元開始競標，現場承銷人喊價聲四起，價格一路飆升，最後由裕毛屋總經理鄭少岳喊出8800元成交，比去年成交每公斤單價多出200元。

鄭少岳說，2012年也曾標得第一鮪，這次第2次標下，除能幫助漁民賣得好價錢，也讓消費者吃到最新鮮魚貨，拍賣活動結束，這尾黑鮪魚也迅速運往台中，分切提供顧客品嘗。

38歲的洪百鋐對於價格顯得非常滿意，他說，25歲開始跟爸爸討海，7年多前父親退休，才接下船長位置，原本這趟要出海要捕黃鰭鮪及旗魚，沒想到黑鮪魚意外上鉤，真的很幸運。

屏東黑鮪魚季從第一鮪拍賣後宣告揭開序幕，預計5月4日舉辦開幕晚會，接續還有特色小吃宴，以東港、小琉球在地小吃美食，在東隆宮廟埕前席開100桌，讓民眾吃到最在地、最美味的小吃菜餚。

(中時 )