第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於25日至27日在北京舉行，雖然美國近年對該計畫提出懷疑，直指其有債務風險；但自2013年該計畫展開以來，除了沿線中小國家願意加入之外，現今連義大利與盧森堡等歐盟國家也願加入。專家認為，雖然一帶一路確實有其風險，但全球對基礎建設需求巨大，且中國大陸願意在高風險國家投資，讓這計畫仍得以推行。

據《美國之音》報導，美智庫新美國安全中心亞太安全專案高級研究員克里曼（Daniel Kliman）表示，雖然有愈來愈多國家表示對一帶一路項目可能風險擔憂，包括「侵蝕國家主權、缺乏透明度、不可持續的財務負擔，脫離當地經濟需求、地緣政治風險、負面環境影響和腐敗」等風險，有的國家甚至已經停止或縮減該項計畫的規模。

但是克里曼強調，「全球對基礎設施的需求是真實存在的」，北京為了實現地緣政治目標，願意在高風險國家投資，這往往是以市場為主導的經濟體不願去做的。

另外，戰略諮詢公司未來世界版圖（Future Map）的創始人坎納（Parag Khanna）表示，許多國家與媒體低估了一些國家對於基礎建設的需求，而很多國家自願加入一帶一路是因為他們清楚基礎建設與連結將有助於經貿，增加就業。

不過，自斯里蘭卡漢班托塔港（Hambantota port）以99年租約的形式將管理權移交給中國大陸公司後，批評人士認為斯里蘭卡付出了失去主權的代價。對此，而美國亞洲研究所高級研究員羅蘭（Nadege Rolland）說，漢班托塔港事件讓一帶一路在南亞國家引起反彈，各國政府和專家擔心一帶一路將成為外交債務陷阱，導致北京開始對一帶一路專案做出調整。

最近，中國大陸削減了馬來西亞一處鐵路的造價，並已同意將該項目的價格降低三分之一，減為110億美元，默認了原來的協議在經濟上行不通。分析人士認為，北京的這個做法將會給即將到來的峰會帶來正面的影響。

(中時電子報)