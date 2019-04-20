斗六高中儀隊的槍法動作、隊形變換展現創意巧思。（王文吉攝）

台中女中儀隊進場帥氣進場，動作步伐整齊劃一。（王文吉攝）

員林家商儀隊使出甩槍、拋槍等看家本領。（王文吉攝）

現場展示空軍地面防禦武器，圖為35快砲。（王文吉攝）

空軍展示地面防禦武器，現場聚集大批民眾爭睹，並排隊與35快砲合照。（王文吉攝）

空軍司令部20日在麗寶Outlet Mall第二停車場舉辦「第3屆全國高級中等學校儀隊競賽」中部初賽，18所高中職學校儀隊展現極富創意、巧思的操槍手法，獲得全場民眾的肯定。經過3個半小時的激烈競爭，最後由仁德醫護、台中女中及明道中學拿下前3名，獲全國決賽門票。

雖然中部天候陰晴不定，空軍儀隊依然帥氣登場，特別應邀在賽前進行操搶示範，官兵步伐整齊劃一，操槍技法變化多端，動作更是精準到位。接著台中高工、台中女中、明道中學、員林家商、虎尾高中等18所高中職儀隊輪番使出看家本領，甩槍、拋槍技巧互別苗頭，隊形變化展現創意，獲得全場民眾熱烈掌聲。

空軍司令張哲平上將致詞時表示，國軍積極舉辦全民國防教育系列活動，透過活潑、多元方式，融合部隊實況與特色，引領青年學子了解國軍，以深化全民國防的理念，並期盼有志青年能選擇加入國軍，創造不凡精采人生。

張哲平說，現場設置國軍人才招募攤位，提供相關資訊，讓青年學子深入瞭解軍中的生活形態與文化，以及畢業後另一種職涯選項。

為展現全民國防親子日活動趣味與軍民一家的氛圍，空軍特別將地面防禦武器裝備移師到活動現場，展示Striker機場型泡沫消防車、復仇者飛彈系統、35快砲、愛國者飛彈發射架等，供民眾現場體驗與拍照打卡。

(中時 )