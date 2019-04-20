直播》武統學者李毅現身新黨論壇 公開與民進黨會談內容 15:362019/04/20 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李毅視訊現身新黨論壇。(圖片翻拍自中時電子報臉書) 被民進黨政府強制出境的武統學者李毅，今天透過視訊連線，出席新黨舉辦的「北京要統 台灣怎辦」談統論壇，出示「關鍵證據並說明與民進黨秘密會談內容。 (中時電子報) #民進黨 #會談內容 #會談 #內容 #論壇 也許您會感興趣 推薦閱讀 密會恐怖分子 綠被踢爆繼續騙 04:092019/04/16 跟李毅談啥 藍促綠清楚交代 04:102019/04/16 蔡英文推薦入黨 東社創社社長宣布退黨 16:362019/04/16 武統學者曾拜訪民進黨 黃暐瀚：有無報告蔡英文？ 21:062019/04/16 民進黨嘉義市立委黨內初選 殺出程咬金 15:342019/04/18 快評》郭台銘參選 未必就會讓柯P棄選2020 18:142019/04/18 韓、郭綠營最怕誰？羅智強爆王世堅「沒說的真話」 23:572019/04/18 社論－政府製造假新聞才會動搖國本 04:102019/04/19 蔡賴之爭若再惡化 名嘴4字揭民進黨2020結局 05:342019/04/20 菜農諷小英「天授王權」 民進黨共產黨化 12:032019/04/20 政治熱門新聞 小英要求收回發言 韓國瑜重砲回擊 - 政治 韓粉出征！427高雄將辦總統誓師大會 - 新聞 小英要求收回發言 韓國瑜重砲回擊 前政院發言人：高雄人該救自己！ - 政治 重批「徵召初選」驚天技 黃暐瀚警告別毀韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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