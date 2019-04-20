李毅視訊現身新黨論壇。(圖片翻拍自中時電子報臉書)

被民進黨政府強制出境的武統學者李毅，今天透過視訊連線，出席新黨舉辦的「北京要統 台灣怎辦」談統論壇，出示「關鍵證據並說明與民進黨秘密會談內容。

(中時電子報)