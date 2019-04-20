羽球選手揮汗奔馳賽場，同場較勁球技。（巫靜婷攝）

全國國中小羽球好手同場較勁羽球實力。（巫靜婷攝）

竹南鎮長盃全國國中小羽球錦標賽20日在苗栗縣竹南羽球館開打，今年首度擴及全國好手共500多人參賽，竹南羽球協會理事長林正鏜表示，推展羽球運動，鼓勵學生免費報名參加，共計2天賽程，經觀察場地仍有不足、氣候因素地面反潮有些溼滑，希望縣府多注重羽球運動，將運動結合觀光產業發展。

竹南、頭份地區羽球運動發展熱絡，竹南鎮長盃羽球錦標賽舉辦多年，今年更將規模擴大舉辦全國性比賽，吸引來自全國羽球好手共襄盛舉，500多名選手中約有400名來自外縣市，賽程從上午8點進行至晚上9點，許多選手提前到苗栗住宿，準備在賽場上一展身手。

賽事當天因天氣因素比賽場地反潮，造成地面溼滑，許多選手在激烈賽事中不慎滑倒，有人甚至為此棄賽深感可惜，另外室內羽球館空間有限，各選手加油團將室內擠得水泄不通，出入動線頻受阻，主辦單位表示，今年報名人數更勝以往，未來全國性賽事會考慮換場地舉辦。

竹南國小羽球隊後援會長邱春彬表示，縣內羽球運動較侷限於苗北地區，許多選手到了高中無銜接位置，要往羽球發展就得到外縣市就學，竹南羽協為讓孩子有舞台發揮，舉辦全國性賽事讓他們有成績能延伸，盼縣府能重視羽球運動，建立合適的練習場地與升學管道。

搭著羽球天后戴資穎旋風熱潮，竹南鎮培養羽球好手，鎮公所指出，大同高中將於今年成立羽球專班，希望羽球專業能向下扎根、向上開花結果，將縣內羽球好手留在縣內培養，不用辛苦跨縣市去發展。

(中時 )