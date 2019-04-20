前立法院長王金平今透露已與表態參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘會面，但對於雙方談的內容並未多說。牽線「王郭會」的前國民黨立委盧嘉辰則表示，兩人18日傍晚在土城順聖宮拜拜後進行會談，最後做了2點簡單結論，首先是彼此遵守關公的精神，發揚仁義禮智信，另外則為兄弟爬山、各自努力。

盧嘉辰指出，郭台銘先前對外稱要去拜關公、請示，最後一站就到了土城順聖宮，而順聖宮王金平也常來，光是今年已有5次，過去有任何廟會活動也都會來參加。兩人來拜拜稀鬆平常，也基於平時就有深厚交情，兩人甚至認識的比自己跟他倆各別交情都還早，所以兩人一見如故，也好好討論彼此間怎樣做才最有利。

盧嘉辰進一步說，兩人討論約1小時，在貴賓室中閒話家常，並無人在場陪同，讓他們盡情閒聊、敘舊並交換意見。他也說，王金平今有來電告知，當日兩人聊到最近個人的事情、黨的發展，以及目前整個大環境的變化、個人的抱負等，最後也做了2點簡單結論，首先是彼此遵守關公的精神，發揚仁義禮智信，第二則是兄弟爬山、各自努力。

(中時 )