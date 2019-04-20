超車該按幾下喇叭向前車示警？台北客運917線劉姓駕駛在三峽隆恩街超車時，連按「叭、叭、叭」三聲喇叭，前方鄭姓騎士往後查看卻意外撞到路旁的圍籬傷重死亡。檢方根據《道路交通安全規則》規定，以汽車超車時「須先按鳴喇叭二單響」，而且也「不得連續密集按鳴喇叭」迫使前車讓路，但劉姓駕駛卻多按1下喇叭，依業務過失致死罪嫌將劉姓司機起訴。

起訴指出，2017年8月間劉姓司機駕駛917線公車從鶯歌往三峽北大社區方向行駛，在行經隆恩街158巷口附近準備超越前方鄭姓男子的機車時，連續按了「叭、叭、叭」3下喇叭，鄭男聽到公車喇叭聲往後查看，卻因車頭歪斜撞上右側正在施工的捷運三鶯線圍籬後自摔倒地，送醫急救仍因傷重不治。

劉姓司機在庭訊時供稱，他當時為了超車，確實連續按了「叭、叭、叭」3聲喇叭，但鄭姓騎士是因為自己沒有注意到車前狀況才自摔，與他無關，況且公司也有意賠償和解，但由於金額談不攏才未和解。

承辦檢察官發現，根據《道路交通安全規則》101條規定，若要超越同車道前車時，「須先按鳴喇叭二單響或變換燈光一次，但不得連續密集按鳴喇叭或變換燈光迫使前車允讓。」劉姓司機當時連按三聲喇叭，違反規定，依業務過失致死罪嫌將他起訴。

但檢方也根據肇事鑑定報告指出，劉姓司機並非肇事主因，且鄭姓機車騎士本身未注意前方路況、保持直線行駛，以致擦撞施工圍籬；另劉姓駕駛也有提出積極和解條件，犯後態度良好，也建請法院從輕量刑。

(中時 )