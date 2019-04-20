鴻海董事長郭台銘在臉書指蔡英文總統日前受訪借網友的話來接：「沒有民主只能要飯吃」一事，特地斷章取義等；總統府發言人張惇涵表示，「我們有注意到郭董事長的臉書發文」，但很可惜，這項臉書投票的兩個選項，只有情緒表現。

郭台銘發文指出，他聽了蔡總統接受媒體訪問，借網友的話來接：「沒有民主只能要飯吃」。蔡總統您在訪談中也說到，這句話比較極端。「那為什麼您獨挑這句話來指教我？」以總統的高度，他想總統應該會多了解他的談話內容，「我就問我的小編，為何當了總統還這樣？小編說只有兩種可能性」：1 她「好傻好天真」，不慎推論錯誤、2 她「好壞好故意」，特地斷章取義。

總統府發言人張惇涵表示，當政治人物，言行都會受到嚴格檢驗，何況台灣民主得之不易，甚至是許多前輩用生命犧牲所換來的，現在，民主自由早已是台灣人民的生活方式，只有民主，台灣人民才能安居樂業，不用擔心有一天要把企業捐給國家。

他說，「我們有注意到郭董事長的臉書發文」，但很可惜，這項臉書投票的兩個選項，並未回到問題本身，只有情緒表現，一如幾天前在國際研討會對女性發言者的失控言行，非常可惜。

(中時 )