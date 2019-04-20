前新北市長朱立倫（右前三）今拜會花蓮壽豐鄉青農盧紀燁（右二）、前行政院長張善政（左二）等人。（張祈攝）

前新北市長朱立倫（右一）今拜會花蓮壽豐鄉青農盧紀燁（左一）、前行政院長張善政（右二）等人。（張祈攝）

前新北市長朱立倫（右六）今拜會前花蓮縣長傅崐萁（右五）。（張祈攝）

前新北市長朱立倫今天啟動台灣更好行腳首站來到花蓮，下午行程與前行政院長張善政碰面，一同與當地青農交流，兩人話題契合，同樣都對科技政府、農產業多有涉獵，被問到兩人是不是有合作機會，朱避而不談，張善政則老神在在說，先等他初選過了再討論，現在說都太早。

朱立倫台灣更好行腳活動，一早拜訪花蓮市長魏嘉賢、議員魏嘉彥服務處，與基層黨員會面，中午至前縣長傅崐萁家中與縣內藍營鄉鎮市長、台開集團董事長邱復生等多名企業家閉門餐會，但低調不願多談，僅說拜訪老朋友。

下午與力推科技農業的青農盧紀燁等數10名青農見面，張善政也以農人身份出席，會中大談農業產銷處境，青農反應中央政府銷售不利，農產品價格大跌，農民賺不到錢，朱立倫以新北市長經歷分享，上任第一年就推動營養午餐使用有機菜，因此提升了銷售管道，間接帶動有機農業成長。

科技專業背景出身的張善政，也趁機推銷自己的「數位公投連署書」，包括數位專法及數位創新委員會等提議，朱說與自己的數位政府理念不謀而合，會協助大力推廣，被問到兩人是否有進一步合作機會，朱轉移話題說，一定會合作，都希望台灣更好，不談黨內初選問題。

對於兩人合作機會，張善政說，朱還有黨內初選關卡要過，現在談合作還太早，藍營初選很熱鬧，每個人都不錯，也期待盡快選出優秀人選，對於自己的參選進度，他說，持續照著自己的步調走，目前持續做網路直播，把理念、政見講清楚，說實在的話，也讓民眾有參考的管道。

(中時 )