高中生搶西進，台灣高教拉警報！隨著大陸放寬申請學測門檻，許多家長和學生改變想法，不再將在台讀大學當作唯一選項。不少高中名校學生出走，選擇赴大陸或香港頂尖大學就讀，據傳，申請量已經暴增了6倍之多。

台灣人才流失的問題，已從過去出國念研究，向下延伸到赴海外就讀大學。高中名校學生對此有更強的動機，尋求跨國就讀的可能性，以便能在當地建立人脈，未來就業取得較好的優勢。

TVBS報導，師大附中高三學生潘施恩透露，出國就讀是一個趨勢，越來越多同學就是要去國外念大學，他班上大概就有三個，三個都打算去大陸，有些是用學測申請，有些則等參加五月份的港澳台聯招。潘施恩已申請到香港科技大學工學院，他認為，香港以全英文授課，能有更好的國際視野。另一學生陳品兆已申請到香港中文大學，他坦言，選擇就讀計量金融系是看準香港國際化的金融地位。

去年大陸將台生申請的學測標準調降，從學測前標百分之25放寬到均標百分之50，結果讓申請人數瞬間暴增，前往大陸就學的人數更節節升高，從2011年的1433人到2017年的2567人，足足成長了1.8倍。另外，赴港人數也從2011的141人提升到2017年的643人，更是成長超過4.5倍。

(中時電子報)