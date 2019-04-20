蔡英文總統認為，民調她不會輸，只是會造成黨分裂；陳水扁臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」表示，「蔡英文又說她民調不會輸，那就全民調吧！不是嗎？」

他說，蔡總統說初選有競爭要辯論，有辯論就會攻擊造成分裂，難道也要廢除民進黨引以為傲並行之多年的初選機制嗎？

陳水扁臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」指出，民主本來就有競爭，代表多元，不同的人有不同的意見，所以，如有人要競爭，不能說這些人士不能出來，不能說有競爭、所以要辯論、有辯論就會會造成分裂、就不會團結、就無法贏得大選，所以就不要辯論、不要初選、不要民調！這有道理嗎？

他說，初選制度、時程，民進黨幾十年來從來沒有改過，就是開放給大家自由領表登記，然後協調，協調不成，就發表政見、辯論， 然後做民調，以前還有黨員投票。

他表示，民進黨自來都如此，沒有例外過！為何以前沒有說過黨內有競爭、有辯論、就會分裂，所以主張取消辯論、取消民調？

陳水扁說，蔡總統說自己民調會贏，既然會贏，為何怕民調？民調會贏，就辯論，之後馬上民調；既然民調贏，最後就會贏；賴清德也說得清楚，如果蔡總統贏得初選、民調贏，他百分之百支持蔡連任成功。

扁說，從來沒有想過民進黨怕初選、怕辯論、怕民調! 為何民主「倒頭行」；民主制度就是有任期，任期到了，你再行，也不能再選，即使別人較笨，做久了就會變聰明，不能說沒有你不行、讓你做永遠的。

扁說，國家一代過一代，人才長江後浪推前浪，誰都不必擔心，沒有我們，國家仍在，歷任總統誰多厲害，沒有任一人，國家仍在。

(中時 )