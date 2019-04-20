網友在不公開社團《爆料公社》發文。翻攝《爆料公社》

一名年近50的熟女今年初到台北一家醫美診所接受電波拉皮，未料術後全臉二度燒燙傷，嚴重時下巴冒出一粒粒葡萄狀水泡，模樣嚇人外，婦人還一度因對止痛藥過敏而休克，緊急送醫才救回一命。有網友今在《爆料公社》發文表示，至今台北這家醫美診所都沒賠償，還一直卸責。網友怒了，要求公佈醫美診所名稱。

網友在不公開社團《爆料公社》發文說，「先跟大家說個抱歉，不好意思我發了這麼驚悚的照片在這裡，我的好朋友因為去醫美診所做了電波拉皮，然後導致出現這樣的皮膚二度灼傷，昨新聞已出來，我這位好友住院期間，我有去探望她，在現場看到真的是心疼到極點，也很疑惑為什麼做個醫美保養的會變成這樣」。

她說，這家醫美診所還是台北知名的醫美診所，但當事人真的很善良沒有公開他們把人臉打爛了，但至今醫美診所都沒有要賠償，還一直卸責；她心疼好友一張漂亮的臉像被火燒傷了，請問各位朋友，這種情形難道只能自認倒楣嗎？」。

網友說，「好可怕」、「太扯」、「嚇！這很嚴重耶」、「夭壽啊！光看照片我都崩潰了」、「太恐怖惹～不能公佈診所名稱嗎？怕誤觸毀容診所呀」、「哪間啊」、「找律師、公佈商家與醫生」、「哪一間呀⋯⋯太沒良心了吧」、「滿街醫美診所，專業程度在哪？消費者根本無法判斷」。

(中時電子報)