桃園市長鄭文燦（中）開心比耶。（邱立雅翻攝）

桃園市長鄭文燦（中）出席「親子安全嘉年華．安心好玩來狂歡」活動。（邱立雅翻攝）

政府推動準公共化托育政策，兒童安全是重要的一環，根據統計，「交通事故」與「照顧疏忽」是造成孩子死傷的兩大事故原因，桃園市政府社會局特別委託靖娟兒童安全文教基金會透過園遊會方式，進行兒童安全宣導，包括居家安全、交通安全、遊戲安全、校園安全等層面，每個小孩都是家長的心肝寶貝，希望能打造更安全的環境，讓孩子能健康快樂的成長。

市長鄭文燦20日前往中壢光明公園，出席「親子安全嘉年華．安心好玩來狂歡」桃園市兒童安全宣導活動，鄭文燦在活動現場特別化身為「拆彈專家」，與靖娟基金會處長許雅荏一同尋出可能危害嬰幼兒安全的風險炸彈，包括：下拉式嬰兒床可能因為柵欄脫落，導致嬰兒被夾在柵欄與床板間而窒息；床圍及厚重毛毯可能掩蓋6個月以下嬰兒口鼻，造成呼吸困難等。

鄭文燦指出，許多居家環境設施及器具可能潛藏安全風險，中壢五權親子館特別提供居家安全布置示範，鼓勵家長有空多多參觀，學習更多照顧孩子的知識。

桃園升格後人口持續成長，現在平均每年約有2萬4000名新生兒誕生，出生率為全國之冠，鄭文燦表示，市府重視推動相關福利措施，包括生育補助、育兒津貼、托育補助等，用心照顧每個年輕家庭；市府也計畫今年再增設8個親子館，目標全市共設立30個親子館，打造更好的育兒環境。

(中時 )