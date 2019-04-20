廉潔教育校園宣導推出多元有趣的活動，吸引大小朋友參加。（陳淑芬攝）

國立自然科學博物館20日熱鬧滾滾，法務部廉政署等單位舉辦「廉潔教育校園宣導專車系列活動」與台中市府教育局主辦的「台中市中小學科學展覽會暨科學教育園遊會」同步登場，現場巧扮魔法師的工作人員推出多元廉潔教育闖關遊戲、結合科展的科學園遊會也推出科學及創客活動，百餘個好玩有趣的宣導攤位讓親子們玩得不亦樂乎。

「廉潔教育校園宣導專車系列活動」由法務部廉政署等16個中央地方政風機關共同舉辦，將巡迴全台8縣市，20日首站於科博館登場，將廉潔、倫理教育結合科學，廉政署長鄭銘謙、台中副市長陳子敬與科博館副館長羅偉哲、周文豪等人裝扮成魔法師，一起宣布「廉政魔法學園開課！」，結合科學與廉潔、誠信等意識的闖關遊戲，熱鬧上場。

鄭銘謙表示，廉潔的觀念是國家進步的重要力量，小朋友是國家未來的希望，培養廉潔的觀念必須往下紮根從小做起；陳子敬則說，除經濟發展外，也要推動守法及廉潔的觀念，國家才能安定進步。

各縣市政風室推出各式廉政布偶，有「閰小妹」、小海龜「強強」等7隻造型可愛布偶到場亮相，還有廉政造型玩偶等，為現場增添不少歡樂氣氛。

台中市教育局舉辦的「台中市中小學科學展覽會暨科學教育園遊會」也在科博館廣場舉辦，今年台中市科展共有高中、國中及國小共554件作品參賽，經評審團評選出46件將參加全國科學競賽。

主辦單位表示，科學教育園遊會以「陽光水源風 再生新台中」為主題，結合科展及科學園遊會設置百餘個攤位推出多元的科學及創客教育闖關活動，讓參觀的大小朋友自己動手做，從中培養實際解決生活問題的能力。

(中時 )