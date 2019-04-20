彰化市金馬路19日深夜發生自小客車自衝分隔道，造成車頭全毀。（吳敏菁翻攝）

彰化市金馬路19日深夜發生自小客車自衝分隔道，造成車頭全毀。（吳敏菁翻攝）

彰化市金馬路19日深夜發生自小客車自衝分隔道，造成車頭全毀，自撞當時大雨滂沱，黃女駕駛的廂型車從路邊直切車道，洪姓男子駕駛馬自達3受驚嚇，閃避過猛，撞上分隔島，車頭直衝水泥墩，在強烈衝擊力道下，車頭瞬間稀爛。

這次慘烈的車禍發生，還有溫馨的一幕，後方駕駛目睹，儘管下大雨，還是立刻停車協助傷者脫困，並且和另外一位熱心大學生，記下肇事車輛車牌，後方駕駛也提供行車記錄器，協助釐清肇事責任歸屬。

彰化警分局交通隊分隊長王錦城表示，30歲洪姓男子和黃姓女子都沒有酒駕，調閱監視器，宏男駕駛當時行駛在金馬路的內側車道，廂型車突然從路邊直切車道，造成洪男為了閃避，撞上分隔島。

警方指出，黃女突然急切車道，依道路交通管理處罰條例第45條，駕駛人起駛前，不讓行進中的車輛、行人優先通行，可處以600元以上1800元以下罰款。整起肇事責任歸屬還待進一步釐清。

(中時 )