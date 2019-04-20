日職火腿在20日作客羅德的主場千葉，王柏融再次擔任第三棒、指定打擊，過去面對羅德，王柏融手感不佳，10打數僅有1支安打，今日再度對戰也無法改寫戰績，4打席都沒能上壘，打擊率降至2成88。

火腿派出王牌先發投手上沢直之，但在第2局先被羅德洋炮萊爾德(Brandon Laird) 、鈴木大地接連安打失掉1分。第3局再被荻野貴司、角中勝也串聯安打將比分擴大至2比0領先火腿。

雖然在5局上半，火腿隊大哥中田翔敲出陽春砲，將分數追回1分，但羅德打線串聯的更好，在5局下又靠著兩支安打再攻得1分，形成3比1領先。

王柏融今天表現4支0，分別是三振、滾地球、三振、飛球出局，打擊率下降至2成88，也是首次扛第三棒後沒有安打表現。火腿本場比賽雖共有6支安打的表現，但安打無法成功串連，僅靠中田翔陽春炮攻得1分；而羅德則把握機會，次次靠適時安打送回跑者，最後火腿以1比3輸掉比賽。

(中時電子報)