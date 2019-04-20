嘉義市長黃敏惠率市府團隊參訪台中花博，一行40餘人在「聆聽花開的聲音」裝置藝術前合影留念。（王文吉攝）

台中世界花博倒數計時，嘉義市長黃敏惠20日率市府團隊，參觀花博后里森林園區，台中市副市長陳子敬代表市長盧秀燕陪同接待。黃敏惠大讚台中花博很不一樣，不僅有花卉，同時運用科技、想像製造出許多創意，而且在交通接駁運輸上，成功有效分流人潮與車流，期盼台中、嘉義未來有更多的交流與合作。

黃敏惠在陳子敬、市府人事處長陳杉根等人陪同下，參訪后里森林園區，一行人來到「聆聽花開的聲音」裝置藝術前，導覽員介紹說「這是地表最大機械花，由697朵紅傘組成，可進行音樂、燈光、機械花開表演，還可與遊客互動。」黃敏惠深感興趣，頻拿出手機拍照。

「台中花博真的很不一樣！」黃敏惠指出，嘉義市也屬於人口密集的城市，往往辦活動時，人潮與車流如何分流成為一大考驗，台中花博在交通接駁運輸上成功做到了，而且參觀動線十分友善，這也是這次來取經的原因。

黃敏惠說，台中花博不僅有花卉，同時運用科技、想像，創造許多新創意，加上舉辦大型活動真的很不容易，看到台灣憑藉創意，建立起自己的特色，參訪台中花博覺得十分感動。

人事處表示，嘉義市政府此行與市府進行2天1夜的市政交流，除參觀台中國家歌劇院、台中火車站及花博等大型建設，同時針對於鐵路高架化前後土地運用、市區規劃、交通規劃、工程設施及藝文推廣等領域進行意見討論與經驗分享，期盼帶動城市間的交流與合作。

(中時 )