李女受訪。（圖／翻攝自秒拍）

關鍵對話紀錄。（圖／翻攝自秒拍）

鄭俊英的淫片群組日前爆出疑遭輪姦受害者後，昨(19日)《SBS》報導，一名李姓女子最近看了淫片群組新聞，質疑自己2016年和這群人聚會後遭強暴，看了影片確認是受害者後，決定站出來提告，目前警方已將群組中的金男以強姦罪送檢。

據《SBS》報導，李女透露自己2016年曾在國外與勝利、Roy Kim、劉仁錫等人聚會，她表示自己原本不認識這些男人，因和一群女性受邀，且被告知有單獨的女性住所便赴會，怎知晚餐後，原本酒量不錯的她突然失去意識，女性朋友把她扛到客廳的地上，第二天卻發現她全裸躺在客廳對面房間的床上。

李女說：「我醒了之後，發現朋友正在對我發火，第一句就是喊著『妳清醒一下』，說怎麼掐我打我長達30分鐘都沒醒」，她之後仍覺得四肢無力，被扶回女生房間又繼續睡著，沒警覺到失去意識的時間發生了什麼事，直到最近看到淫片群組的新聞，從警方那裡確認了影片中的女主角是自己，才知道自己3年前是被性侵。

對話中可見金男連續上傳了兩段影片，崔鍾訓回應：「怎麼那麼短」、「什麼，昏過去了嘛」，金男回：「昏過去了我能怎樣」，鄭俊英回：「強姦了啊顆顆」。如今李女提告，金男接受偵訊時承認非法偷拍，強調是雙方自願發生關係，勝利說：「不知道當時發生這件事」、「太久以前的事，記不清了」，李女則說做夢也沒想到自己會發生這種事，想到任何人都可能是受害者就不寒而慄，「希望他可以得到重懲，所以決定站出來」。

(中時電子報)