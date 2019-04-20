古坑鄉華南國小20日在整理好的石梯田上舉辦「告天祭」，農委會水保局也首次揪團有興趣民眾參加，並舉辦古坑物產節。（周麗蘭攝）

華南國小協助社區整理出石梯田，成為社區風景。（周麗蘭攝）

華南國小協助社區把廢棄工寮變身成書屋，成為社區文化中心也是風景。（周麗蘭攝）

夫妻檔詞曲創作者林秋離與熊美玲也參加。（周麗蘭攝）

華南國小年前為了拯救生態，號召山區農民在春天不噴藥、不干擾、不破壞林地，在穀雨節氣舉辦「告天祭」，20日第9年舉辦，農委會水保局首次揪團有興趣民眾參加並舉辦古坑物產節，天公相當作美，祭典和野餐都順利完成。

華南國小10年前到咖啡園做戶外課程，發現噴過除草劑的林地一片枯黃，校長陳清圳與家長吳登立號召社區居民連署，約定春天不噴藥、不干擾、不破壞林地，第一年有65公頃加入，到目前已達300多公頃。

為加深學童與居民印象，2011年開始舉行生態祭典，三月春分節氣舉行「惜山祭」、四月穀雨節氣舉行「告天祭」、十一月立冬節氣舉行「謝天祭」。

4月20日又是穀雨，水保局首次搭配告天祭舉辦「雲林古坑物產生活節」，揪團全台遊客共襄盛舉，豈料19日風雨大作，祭典場地華南社區石梯田濕淋淋，室內場地恐不夠用。

從荒地重整的石梯田、廢棄工寮改造的書屋，是華南國小帶領村民一起打造而成，甫獲2019年建築園冶獎肯定。

20日天公作美，由鄉長沈勝騰主祭，水保局長陳榮俊、縣府城鄉處長林長造、縣議員賴明源等陪祭。

200多名遊客中，知名夫妻檔詞曲創作者林秋離、熊美玲也來，兩人坐得很後面，就像一般遊客，司儀突然介紹兩人，夫妻倆不約而同禮貌揮揮手，也自在地聽地方政治人物致詞。

鄉長沈勝騰邀請遠地來的遊客來古坑三天兩日遊，綠色隧道、劍湖山、華山、樟湖、草嶺就可一次飽覽。

陳清圳表示，透過告天祭典串聯古坑鄉山林生態保育與在地產業，一大群人無私付出而有今天，如今的咖啡與多年前不一樣了，多了人情味而充滿神奇力量。

(中時 )