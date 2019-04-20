日前的地震台北震度高達5級，造成北捷停駛1個半小時，湧出來的民眾紛紛尋找其他交通工具，公車人潮更是擠爆。一名網友就在DCARD發文，當時他也當不到捷運，擠在756線公車上前往關渡，開到某站時，大家拚了命想擠上公車，「排隊的過程中有一堆人插隊，直接走到公車前硬擠上去，現場也有阿婆阿公破口開罵起來，怎麼可以讓插隊的人上車」，卻有一位坐輪椅的身障人士也在那邊等，卻不敢、也沒辦法做什麼動作。

此時司機走下車，霸氣地對車上乘客說「裡面的人出來，我要讓他上去」化解了身障人士搭不上公車的窘境。原PO說，當時司機幫助身障人士上車後，開始有部分的人在討論剛剛的事情，此時他邊開邊說「如果不讓他上車的話，下一班也是一樣啦」，讓那些竊竊私語的人閉嘴。

對此，原PO也覺得「沒錯，如果之後幾台都沒空位，基本上他不太可能有搭車的機會，而且他又行動不便」。之後，當輪椅男要下車時，乘客們也紛紛自動自發幫忙，也有一些民眾跟著喊先不要上車，不再推擠。對此，網友們紛紛留言「看這種文章都會看到熱淚盈眶」、「真的很溫暖」、「台灣最的風景」。

(中時電子報)