知名降血壓藥「冠達悅歐樂」去年因製程不符規定，被美國FDA要求改進而開始缺貨，最快2021年才能恢復供應。食藥署表示，該藥物有3款替代的學名藥可選擇，目前為止也未接獲換藥後的不良反應，對民眾影響不大。拜耳公司表示，該藥品尚未完全停產，如有剩餘，仍會協助調貨。

食藥署藥品組科長張連成表示，去年開始收到拜耳藥廠的通知，表示因美國FDA要求升級製程，影響供貨情形。有鑑於此，食藥署即要求國內的學名藥增產，並通知醫療院所使用替代藥品「生達壓悅達持續性效錠30毫克」、「恆脈循持續性膜衣錠30毫克」及「冠心樂持續性藥效錠30毫克」，以因應該原廠藥缺貨狀況。

張連成表示，「冠達悅歐樂」原先預計明年年底恢復供貨，但因工程上的問題，需延至2021年。根據統計，「冠達悅歐樂」的市佔率已由2017年的77％，降至去年的56％，原因在於替代藥品使用量的提升。

截至目前為止，食藥署並未收到民眾改用替代藥品的不良反應，「冠達悅歐樂」的缺貨對民眾影響不大。拜耳公司表示，去年已通知醫療院所供貨狀況，預計最快2021年恢復供應。該藥品並未完全停產，如有剩餘的藥品，藥廠也會協助調貨。

(中時 )