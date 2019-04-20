英國國會資深議員、「台英國會小組」（The British-Taiwanese All-Party Parliamentary Group） 共同主席伊凡斯下議員（Nigel Evans, MP）及上議院副議長羅根勛爵（Lord Rogan）18日聯合發表新聞聲明，對兩架中國軍機於上（3）月31日刻意逾越台灣海峽中線，侵犯兩岸長期以來互相尊重的海界，導致兩岸關係情勢緊張，對此表達嚴重關切，並強調此事件明顯已危及區域和平及穩定。

「美日安全諮商會議」（又稱「2＋2會談」於美東時間19日在華府舉行，會後發表聯合聲明，其中提及雙方共同關切破壞國際規範及制度的地緣政治競爭和脅迫的企圖對美日安保同盟構成挑戰，並對單方面企圖脅迫改變東海及南海現狀的舉措表達嚴正反對；雙方也重申合作捍衛區域和平穩定的決心。

外交部表示，對於英國國會友臺小組對我國展現的堅定支持與長期友誼，表達誠摯感謝；我方也正面看待美、日兩國對印太區域安全情勢的重視。

外交部指出，將持續與英方合作，深化臺英關係發展，促進民主自由的共同價值，並致力維護區域的和平穩定。同時，我作為印太區域中負責任的利害關係者，將持續密切關注區域情勢發展，也將與其他理念相近國家攜手合作，持續作為貢獻區域和平、穩定及繁榮的良善力量。

(中時 )