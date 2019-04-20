台中市北屯區慎齋小學20日舉行校慶及浴佛節活動，立委沈智慧受邀參加，現場石極智老師帶領「極至體能舞蹈團」，小朋友們展現體力與耐力，讓沈智慧相當讚佩；接著至潭子區參加私立弘文高中校慶活動，感受高中生的活潑熱情。

沈智慧指出，17年前，普暉長老尼無償捐贈台中市山西路二段土地，作為學校用地創辦慎齋小學，興學精神令人敬佩；學校定位「以慈善理念來創辦學校，以取之於學生用之於學生」，普暉長老尼堅定理念就是，市區的小學就是給父母親接送能更方便。

沈智慧說，她推崇法師興學大愛，1年僅收60位學生的迷你學校，從美國聘請教育專家設計學童成長課程，讓小朋友從幼兒園教育開始學習，真的很不一樣，是少見的優質私立小學。

沈智慧接著出席潭子區弘文高中49週年校慶活動，致詞時表示，台灣社會已邁入少子化，學校董事長及董事會，沒有因為學生人口減少而縮減支出，反而投入3億元興建學校體育館，一切以孩子的教育為重，辦學態度令人佩服。弘文高中是一所完全中學，有國中部、高中部，學生表現亮眼。沈智慧說，她和許多弘文家長一樣，肯定弘文高中6年1貫教育成就。

(中時 )