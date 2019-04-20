「惡房東」張淑晶與友人黃鐸，2014年向范姓女子承租新北市中和區一戶3層樓老公寓，誆稱租作辦公室，卻將公寓改成套房、雅房對外出租，范女發現後提告討屋獲勝訴；其林姓兒子認為兩人自2015年起繼續占用該屋3年多，再求償178 萬餘元；法官審酌後認定兩人於合法期間轉租，並無故意或過失，判林男敗訴。

林男控告，該屋為祖父興建，過世後由他繼承，平時由范姓母親負責出租事宜，黃男2014年7月租借並簽約10年租期，誆稱要作為辦公室、倉庫及員工宿舍之用，母親考量該屋老舊，同意前7個月租金打折。

不料出租後，黃男卻逕自將1樓廚房、1至3樓衛浴拆除，還將3樓陽台的外牆拆除，並在陽台女兒牆築牆，將陽台改為室內使用，鑿開1樓外牆開挖數個門，將房屋改裝成多間套房及雅房出租，范女發現後阻止，黃男仍不予理會、繼續施工，之後黃男只付了2月租金，范女多次催繳，黃男再匯款1萬1千元。

林男指出，母親終止租約並提起遷讓房屋訴訟，獲判勝訴確定，雙方租約在2015年1月23日終止，黃男須返還該屋，但范女向執行處聲請強制執行，發現張女、黃男竟又私自將房屋轉租出去，侵害他的房屋所有權，憤而向兩人求償2015年1月至2018年10月間的侵占費用，每月租金4 萬元計算，共178 萬8344元。

張女及黃男辯稱，范女起初自稱是房屋所有權人，後來才發現產權有紛爭，房屋不只無權占用經發局、水利局土地，還有違建等問題，導致他們花費上百萬裝潢費、修繕費，卻得面臨產權紛爭而無法收益，也不清楚期間是誰佔用，因為有產權等糾紛，他們根本無法使用收益，並無不當得利。

法官審酌認為，范女已在2015年1月終止雙方租約，但該屋卻持續被黃鐸等人轉租，但這些「轉租」的租約，都是在雙方租約仍合法有效期間所簽訂，難以僅憑有轉租的情形，就認定張女、黃男等人不法侵害林男的房屋所有權，也不足以證明雙方租約終止後，黃男及張女有何故意、過失不法侵害林男權利，以此請求賠償，並無依據，駁回林男之訴。

(中時 )