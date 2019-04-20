前行政院長賴清德20日前往宜蘭縣陳定南紀念園區，以新書簽書會方式爭取支持，賴清德表示，陳定南是他的政治啟蒙老師，他自己從政以來，一直秉持著「清廉、勤政、愛鄉土」的陳定南精神，賴清德並自稱是「清」出於「南」勝於「藍」，如果有機會擔任總統，將會繼續落實這種陳定南精神，同時將以決心落實司法改革，立即淘汰貪贓枉法的司法人員以及恐龍法官。

賴清德說，陳定南當過法務部長，而司法院長、法務部長都是司法改革的重要人物，他在陳定南的身上看到司法要如何改革才能成功，許多人都接觸過司法，但如果有超過70％的民眾對檢察官辦案感到不滿意，以及高達84％的人對法官不滿意，這是非常嚴重的問題，司法改革只要先抓住重點，應該可先立於不敗之地，至少成功了一半。

賴清德說，對於貪贓枉法的司法人員以及「恐龍法官」一定要立即淘汰，「獎優汰劣」將這兩類人員淘汰掉司法改革就成功了一半，過去戒嚴時期政治力量干預司法造成審判不公的情形，在台灣民主化之後已逐漸改善，只要繼續努力相信一定會成功；而沒有完整社會經驗的「恐龍法官」也要汰除，要建立一套完整的司法官訓練，讓司法人員不是只了解法律條文、六法全書，讓法官不僅是具有法律專業，也要有社會經驗。

賴清德說，要建構起多元的管道，來提供有志於司法工作的人員從事司法工作，除透過多元管道讓他們具備了很好的社會經驗，進一步通過考試等管道，進而擔任司法人員，便能夠解決「恐龍法官」的種種問題。

(中時 )