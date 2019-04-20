陸弈靜與黃舒湄。（民視提供）

陸弈靜劇中有開車戲。（民視提供）

陸弈靜在民視迷你劇集《老鼠捧茶請人客》劇中演出靈魂出竅的阿嬤，角色個性活潑，鮮少演出喜劇的她，戲裡除了跟孫子有可愛互動，劇中和 黃舒湄是「閨蜜」，私下也培養出好感情，有次收工後在捷運站聊到捷運站關門才滿足的離開。

劇中安排姊妹淘分享心事，陸弈靜說，讀劇本後就跟黃舒湄一拍即合，加上黃流利的台語，成為她現場的台語小老師，兩人在劇中戲感十足，就連導演拍完戲都忍不住拍手叫好，直誇兩人的默契非常有火花。

該劇分上、下集，在上集中安排陸弈靜到汽車駕訓班練車考駕照。戲外20多年沒開車的她，知道要重新開車，緊張到冷汗直流，她強調拍考駕照的戲是她近期非常大的挑戰，當角色阿緞說「我一定要通過」時，陸弈靜說，這句台詞不僅僅是對自己的肯定，也是近期壓力宣洩。

陸弈靜說以前學開車剛拿到駕照，還不敢上路，自己還先去公館玩賽車，找回開車的手感。拍攝當天再碰到方向盤，她才發現現在開車真的比以前難，很多交通法規也改變不少，還好自己20年前體驗過，現在再叫她去考試，可能不會像劇中阿嬤那樣勇敢。

民視本週日晚間10點播出迷你劇集《老鼠捧茶請人客》，是文學作家王禎和原著改編描述家庭日常的生活細節，由葉天倫製作、林博生執導，是部笑中帶淚的親情戲，由實力派演員陸弈靜、李千那、傅子純、黃舒湄等挑梁演出。

(中時 )