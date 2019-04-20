慈惠堂萬人淨山健行 費鴻泰身體力行響應 17:252019/04/20 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 松山慈惠堂今天舉辦萬人淨山健行，立委費鴻泰到場響應，活動前與民眾一起暖身。（費鴻泰辦公室提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 松山慈惠堂今舉辦「萬人淨山健行」活動，立委費鴻泰、市議員游淑慧等人都到場共襄盛舉，費鴻泰表示，健行有助於身體健康，淨山則是實現環保教育，共同維護環境整潔，一舉數得。 費鴻泰指出，「垃圾OUT 、健康IN」不只口號，平常落實於生活中，像是他每周達到慢跑50公里的目標，一方面維持健康體態，同時保持足夠的戰鬥力在國會繼續為人民打拚。 費鴻泰強調，愛護及保護這塊美麗的土地人人有責，未來也會繼續與全民一起努力，除了一起響應淨山做環保，也會跟大家一起盡全力維護美好的家園。 (中時 ) #費鴻泰 #健行 也許您會感興趣 推薦閱讀 密會恐怖分子 綠被踢爆繼續騙 04:092019/04/16 電話民調第三天 費鴻泰站路口爭取認同 14:572019/04/16 滬指暴漲2.39％ 糾錯後繼續牛市 04:092019/04/17 臺灣環保產業技術交流會 04:102019/04/17 台灣環保產業技術交流會 於中國環博會內重磅登場 23:412019/04/17 評郭董參選 柯P：家大業大 美陸都想影響他 11:392019/04/18 索20萬賄款助同仁獲認可 減刑輕判1年10月 15:362019/04/18 蔡隔空喊話莫再堅持 賴清德：繼續往前走 11:382019/04/19 萬人淨山健行 北市消宣導住警器 14:392019/04/20 一起抓害蟲 竹市將辦3場環保公害說明會 14:592019/04/20 政治熱門新聞 小英要求收回發言 韓國瑜重砲回擊 小英要求收回發言 韓國瑜重砲回擊 - 政治 賴岳謙：馬英九你夠老了可退了！ - 政治 韓粉出征！427高雄將辦總統誓師大會 - 政治 選不選2020？韓國瑜：儘速發正式聲明 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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