松山慈惠堂今舉辦「萬人淨山健行」活動，立委費鴻泰、市議員游淑慧等人都到場共襄盛舉，費鴻泰表示，健行有助於身體健康，淨山則是實現環保教育，共同維護環境整潔，一舉數得。

費鴻泰指出，「垃圾OUT 、健康IN」不只口號，平常落實於生活中，像是他每周達到慢跑50公里的目標，一方面維持健康體態，同時保持足夠的戰鬥力在國會繼續為人民打拚。

費鴻泰強調，愛護及保護這塊美麗的土地人人有責，未來也會繼續與全民一起努力，除了一起響應淨山做環保，也會跟大家一起盡全力維護美好的家園。

(中時 )