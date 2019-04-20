由台南市政府文化局與成功大學中文系、馬來亞大學中文系共同合作「葉石濤短篇小說馬來文本翻譯計畫」，今天於吉隆坡舉辦《葫蘆巷春夢－葉石濤短篇小說》馬來文本新書發表，目前葉石濤文學作品已有英、日、韓、越與多國語言版本，今年拓展版圖，出版馬來文本。

今天發表會上，馬來西亞大學中文系潘碧華主任、我國駐馬來西亞經濟文化辦事處周蓓姬組長、國立成功大學中文系陳益源教授都親自出席，市府也由文化局副局長周雅菁率團出席。

葉石濤是台灣近代文學史相當重要的文學家，畢生致力文學創作與文學評論，對台灣文學影響甚鉅。葉老出生府城、在打銀街成長，府城街道巷弄，是孕育他生命和文學最重要所在。

葉石濤大部分小說創作都以府城歲月和人事物為背景，小說不時可窺見蜿蜒小巷、香火宮廟、道地點心，也使得他的作品可說是台南乃至台灣新文學脈絡，極具代表性的在地書寫。

基於葉老與台南文化空間的緊密性，市府文化局推動文學南進計畫首位引介的文學家，就擇定葉石濤，在成大中文系特聘教授陳益源老師奔走下，文化局相繼於2017年於越南河內發表《葫蘆巷春夢－葉石濤短篇小說》越南文本、2018年發表《臺灣文學史綱》越南文本，今年更首度踏上大馬。

周雅菁表示，台灣2016年起開始推動新南向政策，其中「文化」是我們擁抱東協國家的重要途徑。台灣文學有著足以比肩世界各國的旺盛創作和多元觀點，擁有400年歷史的台南，不僅是台灣文化首都，也努力朝世界文學城市之路邁進，更不能缺席。

她表示，葉老澎湃的寫作產量和企圖，對於台南這座城市文化容顏的闡述及建構，就有如喬伊斯之於愛爾蘭都柏林、巴爾札克之於法國巴黎。翻譯雖然無法百分百反映原文肌理，但「跨越語言之牆」是文化交流重要第一步；對朝向「世界文學之都」的台南而言，是當仁不讓的使命。

目前葉石濤的文學作品已有英、日、韓、越與多國語言版本，今年文學轉譯計畫再拓展，出版葉老經典短篇小說的馬來文本。

本項跨國計畫由市府文化局再度與致力於臺灣文學研究、推動文化交流的國立成功大學中文系合作，由陳益源特聘教授擔任計畫主持人，馬來亞大學中文系潘碧華主任擔任計畫協同主持人，精選葉石濤8篇短篇小說進行翻譯出版，合力將臺灣文學傳向東協之心。

文化局特別將早前文資處委託知名創意人盧建彰導演、知名演員吳朋奉先生主演的葉石濤短片，介紹給馬來西亞觀眾。盧導演在短片結尾提及：「台南，這城市如同葉石濤，在壓迫中持續創作。」也成了葉石濤文學作為台南重要表徵的最佳註解。

馬來西亞是台灣發展新南向政策的重要國家，市府期待藉由此次新出版的《葫蘆巷春夢－葉石濤短篇小說》馬來文本，能引領更多馬來語讀者認識台南人的可親，透過文學及文化交流，牽起台灣和大馬兩國之間更深厚的情誼。

(中時 )