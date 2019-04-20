林明禎下身辣穿黑色小褲 中空裝秀川字腹肌辣爆 16:422019/04/20 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林明禎身穿黑色蕾絲短版上衣、黑色小褲褲，中空裝辣秀川字腹肌。（圖／取材自林明禎Instagram） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 View this post on Instagram 我總相信 一分耕耘 一分收穫 I’m proud of it A post shared by 林明禎 (@minchen333) on Apr 19, 2019 at 11:04pm PDT 大馬甜心林明禎以甜美顏值和火辣身材成為許多粉絲心中的女神，加上她擁有傲人上圍和22吋小蠻腰，還讓林明禎擁有「真人版娜美」封號，樂於和粉絲互動的林明禎，今（20日）更是放送福利，在IG曬辣穿黑色小褲，辣曬川字腹肌。 林明禎稍早在IG放送辣照，身穿黑色蕾絲短版上衣、黑色小褲褲的林明禎，辣穿中空裝露出結實腹肌，她也發文對自己加油打氣：「我總相信 一分耕耘 一分收穫」，林明禎0贅肉小蠻腰相當吸睛，辣照更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。 (中時電子報) #林明禎 也許您會感興趣 推薦閱讀 認主動告白「想跟我談戀愛嗎」 結果讓Selina哭了… 16:082019/03/07 獨／新大馬女神「林明禎接班人」驚傳秘婚又離婚！ 17:302019/03/17 新大馬女神離婚早露餡？IG曝「尊重自己的選擇」 19:042019/03/17 娛樂熱門新聞 主持《政經》被爆狂賺1億 彭文正4字冷回應 - 娛樂 平秀琳《深喉嚨》又一神吐槽 王世堅當眾笑場！ - 娛樂 許志安偷吃小三 苦苓曝男人出軌4原因 - 娛樂 歐陽妮妮深V泳裝！一躺下碗公奶溢出 腿根被看光 - 娛樂 Nono偷拍鮪魚死不認錯！小鐘爆氣當證人：人在做天在看 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。