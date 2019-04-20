大馬甜心林明禎以甜美顏值和火辣身材成為許多粉絲心中的女神，加上她擁有傲人上圍和22吋小蠻腰，還讓林明禎擁有「真人版娜美」封號，樂於和粉絲互動的林明禎，今（20日）更是放送福利，在IG曬辣穿黑色小褲，辣曬川字腹肌。

林明禎稍早在IG放送辣照，身穿黑色蕾絲短版上衣、黑色小褲褲的林明禎，辣穿中空裝露出結實腹肌，她也發文對自己加油打氣：「我總相信 一分耕耘 一分收穫」，林明禎0贅肉小蠻腰相當吸睛，辣照更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)