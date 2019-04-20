許富凱今晚開唱。(粘耿豪攝)

許富凱20日舉辦「等待，作一個真正快樂的人」演唱會，下午彩排上特別搶先演唱多首動人台語情歌，包括成名代表作〈今夜擱再想你〉，他表示這首歌本來很難駕馭，但因為他演唱的次數夠多，所以在現場詮釋也算熟能生巧，因此這次想要賦予這首歌新的詮釋方式，特別加上了另一首高難度的歌曲〈One Night in 北京〉，將其中的京劇橋段加入，打趣說是在給自己找麻煩。

許富凱的歌迷中最特別的就是田馥甄的爸媽，這次他也特別邀請田爸爸與田媽媽來欣賞，更特別選唱〈小幸運〉，除了讓觀眾難得聽他唱國語歌，也想請田爸田媽幫忙鑑定一下。他坦言唱這首歌壓力最大，但不怕被和原唱拿來做比較，「我只是想跟田爸田媽有個美好記憶而已。」

他前陣子同時尬戲、準備演唱會，壓力過大後腦勺突然爆出一大堆白頭髮，昨天才趕緊找造型師緊急補染；此外，他最近忙著練體力，和朋友猛打羽球，沒想到打到左腳趾足底筋膜炎，他沒看醫生，打算頂著腳痛上陣。

除了許富凱自己爸媽來捧場，在圈內人緣好的他，今天包括合演《鬥陣來鬧熱》的王彩樺、方駿等人都會到場欣賞，王彩樺更事先送上杏仁凍和雪花冰到後台。

(中時 )