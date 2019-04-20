居住證規範祭行政命令？ 陸委會否認 18:202019/04/20 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應大陸核發台胞「居住證」相關修法草案目前尚在行政院審議，媒體報導陸委會下半年將採「行政命令方式」公告上路，宣導期為三個月。對此，陸委會否認。並強調兩岸人民關係條例修正草案是「法律」修正，關於居住證的管理規範，並無逕以行政命令規定的情事。 陸委會今日回應，關於居住證的管理規範，陸委會研擬兩岸條例修正草案，業陳報行政院，目前仍待行政院審查協調決定後，核轉立法院審議。 陸委會指出，兩岸條例修正草案係「法律」修正，關於居住證的管理規範，並無逕以行政命令規定的情事。 (中時 ) #陸委會 #居住證 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸委會裝傻 全推民進黨 04:102019/04/16 張小月兼任策進會董事長 12:372019/04/16 張小月任台港經濟文化合作策進會董事長 15:592019/04/16 陸委會：中華民國不歡迎外來人士違反國際規範來台宣揚武統台灣 20:352019/04/16 陸委會：服貿貨貿待兩岸監督條例過後審查 10:042019/04/17 指宋楚瑜被統戰？橘委轟陳明通過河拆橋 19:532019/04/17 宣揚兩制禁入境 陸委會歡迎學術交流 04:092019/04/18 因應國家統一前 陸委會禁統惹議 04:102019/04/18 瘋狂仇中毀言論自由 04:102019/04/18 宋楚瑜進中聯辦 陸委會：一國兩制經常接獲客訴 18:032019/04/18 政治熱門新聞 小英要求收回發言 韓國瑜重砲回擊 小英要求收回發言 韓國瑜重砲回擊 - 政治 賴岳謙：馬英九你夠老了可退了！ - 政治 韓粉出征！427高雄將辦總統誓師大會 - 政治 選不選2020？韓國瑜：儘速發正式聲明 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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