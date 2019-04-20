因應大陸核發台胞「居住證」相關修法草案目前尚在行政院審議，媒體報導陸委會下半年將採「行政命令方式」公告上路，宣導期為三個月。對此，陸委會否認。並強調兩岸人民關係條例修正草案是「法律」修正，關於居住證的管理規範，並無逕以行政命令規定的情事。

陸委會今日回應，關於居住證的管理規範，陸委會研擬兩岸條例修正草案，業陳報行政院，目前仍待行政院審查協調決定後，核轉立法院審議。

陸委會指出，兩岸條例修正草案係「法律」修正，關於居住證的管理規範，並無逕以行政命令規定的情事。

(中時 )