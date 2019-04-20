曾代理國民黨主席的嘉義市長黃敏惠20日下午率團參觀台中花博，媒體問到鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選，她表示，在民主國家，人人都能選總統，重要的是「哪一個人能夠得到民意、民心」，成為人民期待的領導人，為台灣開創好的未來。

黃敏惠率嘉義市府團隊，到台中進行市政交流，她在參訪花博園區時，被媒體問到，郭台銘加入黨內總統初選，對藍營局勢有何看法？她表示，在民主國家，人人都能選總統。

黃敏惠接著說，執政黨現階段不被民眾信任，大家對在野黨有很的期待，但是，無論最後誰出線，都不要期待對手不好，而是期待自己能夠真正「接地氣」，能不能得到民意、民心。

「了解民意、抓緊民意，才是現階段國民黨應該要做的事情。」黃敏惠表示，政黨應用公平、公正的模式，讓民眾看到、了解政黨的用心，如何與人民好好對話，才是最重要的考驗。

黃敏惠直言，到底用什麼樣的方式、誰要出來選，這都不重要，重要是「誰能讓人民幸福？」唯有成熟的民主機制，才能推選出讓人民充滿期待的好領導人，讓人民安居樂業，為台灣開創好的未來，讓國家更進步。

黃敏惠最後說，這個世界本來就多彩多姿，不一樣的人、不一樣的位子，誰該怎麼做？其實，人民心中自有一把尺。

(中時 )