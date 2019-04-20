為強化民眾防範各類災害的正確觀念，新北市政府今(20)日下午在金山高中舉辦「108年度多元防災宣導日活動」，現場備有多元的闖關宣導攤位及摸彩活動，讓每位完成闖關的民眾都能將豐富的獎品和防災知識帶回家。

本次活動特別成立核安宣導專區，透過新北市政府、原能會、台電公司、陸軍第六軍團指揮部等各單位進行專業的核安宣導，以活潑的互動式宣導來提升北海岸居民的核安知能。另外也設有各類防災宣導、闖關及美食攤位，其中宣導及闖關內容包含：核安民眾防護、救護體驗、家庭逃生計畫宣導 (住警器)、緊急避難包、水域安全…等趣味闖關，消防局政風室更以「廉潔」為主題，規劃「廉政奇賓‧果斷英明」拿好禮活動，透過有趣簡單的廉政遊戲，在遊戲中輕鬆體驗防災及認識廉政等小常識。

多元防災宣導，校際防災競賽同時如火如荼地展開。（吳家詮/翻攝）

下午的活動中，校際防災競賽同時如火如荼地展開，其中包含「救災快出動」、「協力齊防災」及「防災大車拼」等三項益智競賽項目，並結合「新北市市民防災手冊」防災知識問答，透過緊張刺激的比賽過程，使每位來自金山、萬里、石門及三芝區的國小參賽選手們從競賽中學習到防災觀念，以及自主救災時應有的合作精神。

舞台上更邀請地方學校及社團演出，有金山國小、金美國小及萬金石笛簫班等帶來精彩的表演，讓學童們可以展現平常辛勤練習的成果，最後由新北市政府秘書長林祐賢抽出本活動最大獎項帶出活動高潮，林秘書長表示，相信透過這次多元的宣導及寓教於樂的體驗活動，能夠讓民眾深刻了解防範各類天然及人為災害的正確知識，提升全民的災害應變能力。

透過這次多元的宣導及寓教於樂的體驗活動，能夠讓民眾深刻了解防範各類天然及人為災害的正確知識。（吳家詮/翻攝）

(中時電子報)